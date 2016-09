Kein zweiter Blitzmarathon in NRW in diesem Jahr geplant

Düsseldorf.

Düsseldorf. Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen in diesem Jahr kein zweites Mal mit einem Blitzmarathon rechnen. Erst 2017 werde es wieder eine landesweite Aktion geben, teilte das NRW-Innenministerium am Montag auf Anfrage mit. «Die Strategie, mehr Verkehrskontrollen durchzuführen, bleibt ebenso bestehen wie der Blitzmarathon», kündigte ein Sprecher des Innenministeriums an. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.

Beim letzten Blitzmarathon im April hatte die Polizei in NRW fast 29 000 Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Insgesamt wurden rund 900 000 Fahrzeuge kontrolliert. Der Blitzmarathon sei weiterhin ein wichtiger Baustein, die Verkehrssicherheit im Land zu gewährleisten, sagte Beus. Jeder dritte Verkehrstote sei Opfer überhöhter Geschwindigkeit. Ein genauer Termin für den Blitzmarathon im kommenden Jahr stehe noch nicht fest.

dpa/lnw