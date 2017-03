Kein anderer Reli-Unterricht

Es gibt viele verschiedene Religionen. Manche Kinder haben in der Schule zum Beispiel evangelischen und andere katholischen Religionsunterricht. Doch in den letzten Jahren kamen viele Menschen nach Deutschland, deren Religion der Islam ist. Extra Religionsunterricht haben die Kinder in Kamen aber nicht. Das liegt daran, dass mindestens zwölf Kinder zusammen kommen müssen, damit der islamische Religionsunterricht angeboten wird. Eltern müssen dafür einen Antrag bei der Schulleitung stellen. In den weiterführenden Schulen wird für die Schüler Ethik angeboten. In den Grundschulen stehen die Kinder auch unter Aufsicht, während ihre Mitschüler Religionsunterricht haben. Manche Eltern erlauben aber auch, dass ihre Kinder im „normalen“ Religionsunterricht mitmachen dürfen, auch wenn sie nicht katholisch oder evangelisch sind. Aber auch im evangelischen oder katholischen Religionsunterricht beschäftigen sich die Kinder mit dem Islam. Sie lernen die Grundlagen der Religion kennen. Denn der Islam ist eine der Weltreligionen.