Kauder: Merkel distanziert sich nicht von Armenien-Resolution

Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel distanziert sich nach Angaben von Unionsfraktionschef Volker Kauder nicht von der umstrittenen Armenien-Resolution des Bundestags. Kauder berichtete dem Unionsfraktionsvorstand in Berlin, dass Merkel ihn in einem Gespräch darauf hingewiesen habe, dass sie selbst die Resolution unterstützt habe. Sie habe ausdrücklich betont, dass sie davon nicht Abstand nehme. Der «Spiegel» hatte berichtet, die Bundesregierung plane eine politische Geste an Ankara, damit deutsche Abgeordnete die in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten wieder besuchen dürfen.

dpa