Kauder: Koalition bringt Antrag für Einheitsdenkmal ein

Berlin. Union und SPD im Bundestag wollen nach beispiellosem Ringen um ein Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin nun einen Antrag für den Bau der sogenannten Waage einbringen. «Man kann die Wippe mögen oder nicht. Wir haben uns darauf verständigt, dass im Bundestag ein Antrag eingebracht wird, um die Unsicherheit zu beenden. Das Denkmal wird gebaut», sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder nach Gesprächen mit der SPD. Das Denkmal in Form einer begehbaren Waage soll an die friedliche Revolution in der DDR und die Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. dpa