Kartellamt genehmigt Übernahme von Tiefkühl-Spezialist

Versmold/München.

Versmold/München. Die ostwestfälische Lebensmittelspedition Nagel darf den Tiefkühl-Spezialisten MUK Transthermos aus München übernehmen. Das hat das Bundeskartellamt am Freitag genehmigt. Das fusionierte Unternehmen steige zwar zum Marktführer in der Tiefkühl-Logistik auf und habe zugleich im Transport frischer Lebensmittel eine starke Stellung. Beim Tiefkühl-Transport gebe es aber mit dem großen Wettbewerber Nordfrost und weiteren Unternehmen genügend Ausweichmöglichkeiten, begründete die Aufsichtsbehörde ihre Entscheidung. Es sei nicht zu erwarten, dass das fusionierte Unternehmen Wettbewerber vom Markt verdränge.

Die Nagel-Gruppe in Versmold bei Gütersloh bezeichnet sich als Marktführer in der deutschen Lebensmittellogistik und beschäftigt insgesamt rund 11 000 Menschen. MUK Transthermos verfügt über 22 Tiefkühlzentren in Deutschland und beliefert mit mehr als 1000 Mitarbeitern Supermärkte und Geschäftskunden mit Tiefkühlware. Nagel hatte die Übernahme Anfang April rückwirkend zum Jahresbeginn bekanntgegeben. Zum Preis gab es keine Angaben.

dpa/lby