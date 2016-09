Karsai verteidigt Merkels Flüchtlingspolitik - Aufruf zur Rückkehr

Dortmund.

Der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karsai hat die afghanischen Flüchtlinge in Deutschland zur Rückkehr in ihre Heimat aufgerufen. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Uns fehlen gut ausgebildete junge Menschen, wir brauchen sie dringend.» Daneben verteidigte Karsai die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel. Sie habe genau das Richtige getan. Er wisse, dass sie zurzeit unter starkem Druck stehe. «Aber schauen Sie sich an, was sie international für Deutschland getan hat - besonders in solchen Teilen der Welt, wo es wirklich darauf ankommt, ob man einen guten Ruf hat.»

dpa