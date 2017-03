Karnevalswagen fährt bei Anti-Brexit-Demo in London mit

Düsseldorf. Der provokante Brexit-Mottowagen aus dem Düsseldorfer Rosenmontagszug wird Ende März in London bei einer Demonstration von Brexit-Gegnern gezeigt. Die Veranstalter der Kundgebung übernahmen die meterhohe Pappmaché-Figur am Mittwoch in Düsseldorf. «Der Wagen soll direkt am Anfang des Marschs fahren», sagte Peter French, der Organisator der am 25. März geplanten Kundgebung gegen einen Austritt Englands aus der Europäischen Union. Er habe das Foto des Karnevalswagens in der britischen Presse gesehen und gleich für die Demonstration gewollt. Auf dem Mottowagen hält sich die britische Premierministerin Theresa May eine Pistole in den Mund.

Wagenbauer Jacques Tilly freut sich, dass sein Karnevalsmotiv international verstanden wird. «Dann ist der Wagen natürlich ein Treffer», sagte er am Mittwoch. Die Skulptur wird nun mit einem Lastwagen nach London gefahren.

dpa/lnw