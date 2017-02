Karnevalsumzug mit Prinz

Pauline trägt eine glitzernde Krone und Elias einen roten Prinzenumhang: Für einen Tag übernehmen die beiden Kinder aus Unna das Kommando in der Stadt. Am Donnerstag ziehen sie nämlich als Prinz und Prinzessin im Karnevalsumzug mit. Auf einem Piratenschiff fahren sie durch die Stadt, werfen anderen Kinder Süßigkeiten zu und treffen dann den Bürgermeister. Dem nehmen sie für eine Stunde den Rathaus-Schlüssel ab und laden ihn zum Mitfeiern ein.

Vor sieben Jahren schlängelte sich zum ersten Mal ein Kinderkarnevalsumzug durch die Stadt, den hatte damals Helmut Scherer erfunden. Er führt den Umzug immer noch an, hat aber Unterstützung vom Karnevalsverein bekommen. Und seit dem wird auch jedes Jahr ein Kinderprinzenpaar gewählt. Immer mehr Kindergärten und Grundschulen melden sich für den Karnevalsumzug an, sodass in diesem Jahr fast 1000 Jungen und Mädchen aus Unna dabei sind. Sie verkleiden sich und ziehen durch die Stadt. In einem großen Zelt auf dem Marktplatz feiern sie dann ein großes Fest mit Musik und Berliner Ballen. Der Karnevalsumzug in Unna beginnt am Donnerstag um 10.30 Uhr auf dem Platz der Kulturen.