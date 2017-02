Karnevalisten in der Schule

Mit seinem Akkordeon zog der Direktor der Grundschule Hemmerde am Freitag fröhlich durch seine Schule. Hans Balter sammelte alle Schülerinnen und Schüler in den Klassen ein, um mit ihnen gemeinsam Karneval zu feiern. Denn jedes Jahr gibt es in der Schule eine richtige Karnevalssitzung mit Sketchen, Liedern und Tänzen. Dann schlüpfen die Jungen und Mädchen in lustige Kostüme und sorgen gemeinsam mit ihren Lehrern und Eltern für ein lustiges Karnevals-Programm auf der Bühne. Am Freitag verwandelten sich die Kinder zum Beispiel in Minions und traten als kleine Gardetänzerinnen auf. Auch die Theater-AG beteiligte sich mit einem Stück an dem lustigen Programm in der Grundschule und zeigte gut gelaunt ihr Können. Nicht nur die Jungen und Mädchen mussten laut über die Vorführungen lachen, auch die Eltern und Lehrer freuten sich sehr über die schönen Vorführungen. Am Ende präsentierten Schüler, Lehrer und Eltern alle gemeinsam ihren lauten Schlachtruf: Das Dreifache „Unna Alaaf, Unna Alaaf, Unna Alaaf.“