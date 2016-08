Kanadier Blair Jones wird neuer Stürmer in Iserlohn

Iserlohn.

Iserlohn.

Die Iserlohn Roosters haben in dem Kanadier Blair Jones einen neuen Stürmer gefunden. Der 29-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Spielzeit, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mit. Der Angreifer hatte zuletzt in der unterklassigen amerikanischen Liga (AHL) bei den Charlotte Checkers einen Vertrag. Zuvor spielte er auch für die NHL-Clubs Tampa Bay Lightning und Philadelphia Flyers.

dpa/lnw