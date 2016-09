Kampfmittelräumdienst entschärft Boule-Kugeln

Nettetal.

Ungewöhnlicher Einsatz für den Kampfmittelräumdienst in Nettetal (Kreis Viersen). Statt eines Blindgängers machten die Fachleute einen Satz Boule-Kugeln unschädlich. Nach Polizeiangaben von Montag war zuvor eine der Kugeln, die bei einem Nachbarschaftsfest in einem Zelt lag, explodiert. Dabei wurde das Zelt beschädigt, Menschen kamen aber nicht zu Schaden, bestätigte ein Polizeisprecher Medienberichte. Der Kampfmittelräumdienst zerstörte die Kugeln am Samstag auf einem Acker. Dieter Specht vom deutschen Pétanque Verband für das Boule-Spiel sagte, billige Boule-Kugeln seien häufig innen nicht hohl, sondern mit irgendwelchen Stoffen gefüllt. Möglicherweise habe es eine chemische Reaktion gegeben.

dpa/lnw