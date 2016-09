Kamera findet Landeroboter «Philae» auf Kometen

Darmstadt.

Endlich gibt es ein Foto des Mini-Labors «Philae» auf dem Kometen «Tschuri». Der Landeroboter steht eingeklemmt in einem dunklen Spalt auf dem Brocken «67P/Tschurjumow-Gerassimenko», wie die Europäische Raumfahrtagentur Esa mitteilte. Das Bild gelang der Hochleistungskamera Osiris an Bord der Raumsonde «Rosetta». Es entstand am 2. September bei einem Flug über den Kometen in einer Höhe von 2,7 Kilometern. Das Bild mache klar, warum die Kommunikation mit «Philae» nach der Landung am 12. November 2014 so schwierig gewesen sei. Er befindet sich in einem dunklen Spalt.

dpa