Waltrop.

Waltrop.

Ein technischer Defekt hat in der Nacht zum Freitag in Waltrop (Kreis Recklinghausen) ein Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. Der Brand war gegen 4.00 Uhr in einem von rund 20 Wohncontainern ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden neun Menschen gerettet. Ursache war vermutlich eine defekte Zuleitung zu einem Kühlschrank.

dpa/lnw