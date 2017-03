Justizminister: Mehr Terrorverfahren, weniger junge Täter

Düsseldorf. Mit weniger Gewaltkriminalität und jugendlichen Straftätern, aber auch mehr Hasskriminalität und Terrorverfahren haben die Gerichte in Nordrhein-Westfalen zu tun. NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) legte am Montag in Düsseldorf eine Auswertung der Strafverfolgungsstatistiken seit 2004 vor. Sein Fazit: Das weit verbreitete «Bauchgefühl», früher sei alles besser gewesen, stimme nicht. In vielen Fällen sei das Gegenteil der Fall. So habe sich die Anzahl der Gewaltdelikte, die bei der NRW-Justiz landen, von 2004 bis 2015 auf 5662 Fälle fast halbiert. Stark gestiegen ist dagegen im Langzeitvergleich der Ausländeranteil an allen Verurteilungen - insbesondere bei Wohnungseinbrüchen. dpa/lnw