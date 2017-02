Justiz setzt auf Tempo: Mehr beschleunigte Strafverfahren

Duisburg. In Nordrhein-Westfalen sollen Kleinkriminelle häufiger bereits unmittelbar nach ihrer Festnahme vor Gericht kommen. Seit Jahresbeginn nutzen Justiz und Polizei in weiteren Städten das sogenannte besonders beschleunigte Verfahren, bei dem innerhalb weniger Tage ein Urteil gesprochen wird. Am Dienstag stellten Justiz und Polizei in Duisburg ihre Maßnahmen für die schnelle Abwicklung von Strafverfahren vor.

Auch in Gelsenkirchen, Gladbeck und Bottrop soll das beschleunigte Verfahren jetzt intensiv eingesetzt werden. Dringend Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz können dabei bis zur Hauptverhandlung einige Tage in Untersuchungshaft kommen.

Die Staatsanwaltschaften erwarten, dass die Zahl der Urteile in beschleunigten Verfahren steigen wird. In den vergangenen Jahren haben Amtsgerichte nach Angaben des Justizministeriums etwa 1900 beschleunigte Verfahren pro Jahr abgeschlossen, bei etwa 185 000 Strafverfahren an den Amtsgerichten insgesamt.

