Junger Mann soll drei Menschen in Südfrankreich umgebracht haben

Valence. Ein junger Mann soll im Südosten Frankreichs drei Menschen umgebracht haben. Der 23-Jährige steht im Verdacht, in der vergangenen Nacht eine 80-jährige Frau in einem Ort in der Nähe von Valence getötet zu haben, wie der Sender BFMTV unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete. In einem Nachbarort wurden zudem die Leichen eines älteren Paares gefunden. Die Polizei nahm den Verdächtigen am TGV-Bahnhof von Avignon fest. Unterwegs habe er zudem in Orange mit einem Stein und einem Messer zwei weitere Personen verletzt. Der Angreifer wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. dpa