Junge stürzt aus Fenster im zweiten Stock: Lebensgefahr

Mülheim.

Mülheim. Ein anderthalbjähriger Junge ist in Mülheim aus einem Fenster im zweiten Stockwerk gefallen und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Hubschrauber brachte ihn nach dem Sturz am Sonntagabend in eine Klinik, wo sein Zustand auch am Montag noch kritisch war, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wie es zu dem Sturz kommen konnte, war zunächst unklar. Die Ermittler gehen jedoch nicht davon aus, dass jemand aus der Familie des Kindes beteiligt gewesen sei. «Es handelt sich nach ersten Erkenntnissen um einen tragischen Unglücksfall», sagte der Sprecher. Der kleine Junge war in eine Hinterhofeinfahrt gestürzt. Ein Passant fand ihn dort und leistete Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Notfallseelsorger betreuten die Familienmitglieder des Jungen und den Helfer.

dpa/lnw