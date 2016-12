Junge schwer verletzt: Auf die Straße angefahren

Hilden. Ein Junge ist in Hilden (Kreis Mettmann) mit seinem Fahrrad auf eine Straße gestürzt und von einem Kleintransporter angefahren worden. Der Elfjährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Heimweg von der Schule radelte er am Mittwochnachmittag auf dem Gehweg. Dann versuchte er, eine Menschengruppe zu umkurven. Dabei kam er zu nah an die Bordsteinkante und stürzte. Der 41-jährige Transporterfahrer bremste zwar, fuhr den Jungen aber an. Dieser wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. dpa/lnw