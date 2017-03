Junge Musiker geben Konzert

Am Wochenende geht es für die jungen Musiker der Musikschule Kamen auf die Bühne. Am Sonntag, den 2. April, um 11 Uhr zeigen sie ihr Können in der Kundenhalle der Kamener Sparkasse. Zum ersten Mal sind in diesem Jahr auch die Keyboard-Spieler dabei. Außerdem gibt es Stücke auf der Bassflöte, der Querflöte, der Gitarre und auf dem Akkordeon. Von der Musikauswahl wird es genauso bunt gemischt, wie bei den Instrumenten. Die jungen Musiker spielen viele verschiedene Lieder: Zum Beispiel von der schwedischen Popband Abba.

Die Veranstaltung heißt „Jugend konzertiert“. Konzertieren ist ein Wort, das früher wohl öfter benutzt wurde als heute. Es bedeutet: Ein Konzert geben.

Wer den Musikern der Musikschule am Sonntag zuhören möchte, kann einfach zum Konzert kommen. Der Eintritt ist für alle kostenlos.