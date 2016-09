Jugendlichen in Wohnung gelockt und missbraucht: Haftstrafe

Dortmund.

Unter einem Vorwand hat ein 44-jähriger Mann aus Dortmund im November 2012 einen Jugendlichen in seine Wohnung gelockt, um ihn zu missbrauchen. Am Montag hat das Dortmunder Landgericht den Angeklagten zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Laut Urteil hatte der Mann den 16 Jahre alten Schüler in der Wohnung eingeschüchtert und ihn zur Anfertigung von Nacktaufnahmen gezwungen. Anschließend soll er dem Opfer gedroht haben, die Aufnahmen im Internet zu veröffentlichen, wenn er nicht zu einem weiteren Treffen erscheine. Nach dem zweiten Besuch hatte der Schüler den Angeklagten bei der Polizei angezeigt.

dpa/lnw