Jugendliche mit gestohlenem Abschleppwagen unterwegs

Euskirchen. Eine Gruppe Jugendlicher ist in Euskirchen mit einem gestohlenen Abschleppwagen durch die Gegend gefahren. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil ihnen die recht jung wirkenden Insassen in dem Lkw aufgefallen waren. Als die Beamten ankamen, war das Fahrzeug gerade abgestellt worden - daneben standen zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Ermittlungen zufolge hatten die Beiden den Wagen abwechselnd im Umkreis von Euskirchen gefahren. Zwei weitere 15-Jährige - ein Junge und ein Mädchen - stehen im Verdacht, den Abschlepper am Vorabend gestohlen zu haben. Der 14-Jährige war von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden, die Beamten brachten ihn nach Hause. dpa/lnw