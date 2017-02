Jugend geht in die Politik

„Politik“ ist die Art und Weise, in der die Bewohner eines Landes oder einer Stadt gemeinsame Entscheidungen treffen. Politik ist deshalb wichtig. Oft wirkt sie aber kompliziert. In Unna passiert trotzdem etwas Ungewöhnliches: Viele junge Menschen interessieren sich wieder für die Politik. Und sie wollen dabei mitmachen.

Zu merken ist das in den Jugendorganisationen der Parteien. Dort nimmt die Zahl der Mitglieder wieder zu. Die Partei „Die Grünen“ will nun eine solche Gruppe gründen – die „Jungen Grünen“. In dieser Gruppe könnten sich Menschen bis zum Alter von 28 Jahren betätigen.

Dass sich die Jüngeren wieder für Politik interessieren, ist eine gute Sache. Denn viele Entscheidungen in der Politik wirken weit in die Zukunft hinein. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob in Unna Schulen geschlossen oder neu gebaut werden sollen, sind jüngere Menschen nah daran.

Neue Mitglieder gerade in ihren Jugendorganisationen begrüßen zurzeit fast alle Parteien in Unna. Dass es verschiedene Parteien gibt, ist ebenfalls wichtig. Sie stehen für unterschiedliche Ideen und Meinungen und vertreten die Menschen, die diese Haltung teilen.