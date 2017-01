Jüdisches Museum zeigt Ausstellung zu Holocaust in Galizien

Dorsten. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar zeigt das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten die Ausstellung «Eine Geschichte von Vernichtung und Überleben. Der Holocaust im galizischen Erdölrevier». Das Gebiet liegt zwischen Polen und der Ukraine und war aufgrund seiner Bodenschätze für die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg strategisch wichtig. Die Ausstellung zeigt, wie die jüdische Bevölkerung hier von den Nationalsozialisten in Ghettos gepfercht, zur Zwangsarbeit verpflichtet und systematisch umgebracht wurde. Die Wanderausstellung wurde von der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ins Leben gerufen und wird unterstützt von der israelischen Gesellschaft für Holocaustüberlebende aus dieser Region, DBO, und der polnischen Kulturstiftung FBK. dpa/lnw