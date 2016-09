Josef Albers Museum erwirbt Fotomontagen des Künstlers

Bottrop.

Bottrop. Das Josef Albers Museum im Bottrop hat 28 Fotomontagen des Künstlers erworben und damit eine Lücke in seiner Sammlung geschlossen. Das teilte die Kulturstiftung der Länder, die den Ankauf zusammen mit mehreren anderen Stiftungen unterstützt hat, am Montag mit. Das Museum verwahrt zentrale Werke des Bauhausmeisters und Farbtheoretikers Josef Albers, der 1888 in Bottrop geboren und später in den USA zu einem der wichtigsten Vertreter der modernen Kunst wurde.

Mit der Fotografie war Albers am Bauhaus in Kontakt gekommen, wo er ab 1930 stellvertretender Direktor war. Er machte zunächst Aufnahmen von Kollegen und Freunden, fotografierte dann viel auf Reisen. Sein Interesse galt der Natur und Architektur, dem Porträt und der sakralen Kunst. Durch seine Fotomontagen wollte er eine neue Bildwirklichkeit erschaffen.

Die nun erworbene repräsentative Auswahl von 28 Werken stammt von der Josef und Anni Albers Foundation in den USA.

dpa/lnw