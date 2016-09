Jonassons nächstes Buch spielt in Deutschland

Köln.

Das nächste Buch des schwedischen Schriftstellers Jonas Jonasson (55) spielt in Deutschland. Das erzählte der Autor des Bestsellers «Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand» am Donnerstagabend bei der ersten Veranstaltung der diesjährigen Lit.Cologne Spezial in Köln. Weitere Einzelheiten wollte er nicht preisgeben. Er könne nur noch sagen, dass das Buch erst zu zehn Prozent geschrieben sei. Die restlichen 90 Prozent habe er im Kopf. Die Lit.Cologne Spezial ist der kleinere Herbst-Ableger des alljährlich im März stattfindenden Literaturfestivals.

dpa