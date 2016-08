Jojo-Sommer in NRW: Wenig Sonne und viel Regen

Essen/Offenbach.

Wenig Sonne, viele Gewitter, extreme Niederschläge, kurze Hitzewellen: Der meteorologische Jojo-Sommer von Juni bis August hatte in Nordrhein-Westfalen mehrere Gesichter. So war NRW mit 545 Stunden das sonnenscheinärmste Bundesland, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Trotzdem stieg die durchschnittliche Temperatur mit 17,7 Grad im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Grad. Der Rekordwert des Jahres wurde am 20. Juli in Duisburg-Baerl mit 35,9 Grad gemessen, die Tiefsttemperatur mit 2 Grad am 11. August in Eslohe (Hochsauerlandkreis). Die größte Menge an Regen fiel mit 120,3 Litern pro Quadratmeter am 1. Juni in Hamminkeln-Mühlenrott am Niederrhein (Kreis Wesel).

