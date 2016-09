John Cleese: Lebenswerk-Auszeichnung kommt ein bisschen früh

Berlin.

Schauspieler John Cleese hält die Auszeichnung mit der Goldenen Rose für sein Lebenswerk für etwas verfrüht. «Ich hoffe, ich lebe noch ein bisschen, also vielleicht bekomme ich ja irgendwann eine zweite Auszeichnung für das Lebenswerk», sagte er vor Beginn der Gala-Veranstaltung am Pariser Platz in Berlin. Der 76-Jährige erinnerte daran, dass seine Mutter sehr alt geworden sei: «Sie starb im Alter von 101 Jahren.»

dpa