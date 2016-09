Jobmotor: Duisburger Hafen feiert 300. Geburtstag

Duisburg.

Duisburg.

Mit einem großen Festakt und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) begeht der Duisburger Hafen heute seinen 300. Geburtstag. Der größte Binnenhafen Europas am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr ist ein wichtiger Arbeitgeber im kriselnden Ruhrgebiet. Neben rund 1000 eigenen Beschäftigten zieht er viele Speditionen, Zulieferbetriebe und Firmen an: Nach einer Studie sind mehr als 45 000 Jobs direkt oder indirekt vom Hafen abhängig - etwa jede achte Stelle in der Industriestadt.

dpa