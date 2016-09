Jazz-Szene in NRW will stärker wahrgenommen werden

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die Jazz-Szene in Nordrhein-Westfalen fordert eine Aufwertung ihrer Musikrichtung und will stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Allein in NRW gebe es rund 200 Bühnen für Jazz, rund 1000 Jazz-Konzertmusiker und 3500 Jazz-Konzerte pro Jahr, sagte der Geschäftsführer des Netzwerks nrwjazz, Bernd Zimmermann, am Donnerstag im Kulturausschuss des Landtags in Düsseldorf. Auch die zwei bundesweit wichtigsten Ausbildungsstätten für Jazz-Musiker lägen in NRW - Köln und Essen.

Trotz der hohen Zahl an Spielstätten fehlten professionell geführte Konzertbühnen, sagte die Jazz-Musikerin Angelika Niescier. Viele Musiker lebten am Existenzminimum. Die Jazz-Szene müsse «sichtbar» im Land werden. Auch eine bessere Vernetzung der NRW-Szene wurde in der Debatte gefordert.

dpa/lnw