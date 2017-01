Janine Hühne stellt sich vor

Die Martin-Luther-Kirchengemeinde sucht einen neuen Pfarrer. Auf die Stelle hat sich Janine Hühne beworben. Bevor sie die Stelle bekommt, musste sie nun aber einen Praxistest bestehen. Am Sonntag stand sie deshalb in der Christuskirche in Rünthe und hat eine Probepredigt gehalten. So sollte die Gemeinde sie kennenlernen.

Nun entscheidet das Presbyterium, das wichtigste Gremium der Gemeinde , ob Janine Hühne neue Pfarrerin werden soll. Wichtig ist vor allem, dass die Chemie zwischen ihr und der Gemeinde stimmt. Auch wenn Janine Hühne keine Anfängerin ist, war sie vor der Predigt in der Christuskirche aufgeregt.

Nach dem Gottesdienst gab es in der Kirche auch noch Kaffee und Kuchen. So konnten die Mitglieder der Gemeinde sie kennenlernen und umgekehrt. In den nächsten Tagen steht für die Bewerberin ein weiterer Test an.

Bei der Kinderkatechese muss sie auch die Vorschulkinder, die in die Kirche kommen, überzeugen. Wenn Janine Hühne die neue Pfarrerin der Gemeinde wird, unterrichtet sie auch an der Freiherr-vom-Stein-Realschule das Fach Religion.