Jana Schulz mit Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet

Bensheim. Für ihre Rolle als Hauptfigur in dem Stück «Rose Bernd» in Bochum hat die Schauspielerin Jana Schulz den Gertrud-Eysoldt-Ring 2016 der Stadt Bensheim verliehen bekommen. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung gilt als einer der der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum. Sie wurde der 39-Jährigen am Samstag verliehen, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte.

Schulz sei eine «der ausdrücklichsten, wandelbarsten und wahrhaftigsten Schauspielerinnen» des deutschsprachigen Theaters hatte die Jury die Zuerkennung im vergangenen Dezember begründet. «Sie sprengt in den vielen weiblichen und männlichen Hauptrollen die Grenzen jedes gendergebundenen Spiels.» Im Bochumer Schauspielhaus hatte «Rose Bernd» im Oktober 2015 Premiere.

Die 39-Jährige war lange Mitglied des Ensembles am Schauspielhaus Hamburg. Im Jahr 2004 erhielt sie den Nachwuchsförderpreis der Freunde des Deutschen Schauspielhauses, dreimal wurde sie zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2014 bekam sie den Bochumer Theaterpreis in der Sparte Arrivierter Künstler.

Der Gertrud-Eysoldt-Ring wird jährlich von der Stadt Bensheim auf Vorschlag der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste vergeben. Er geht auf das Vermächtnis des Theaterkritikers Wilhelm Ringelband zurück, der in Bensheim lebte. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Klaus Maria Brandauer, Corinna Harfouch, Nina Hoss, Ulrich Mühe und Tobias Moretti.

dpa/lhe