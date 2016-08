James Rizzi entwarf auch Kirchenfenster

Essen.

Essen. Zwei Kirchenfenster nach Entwürfen des New Yorker Pop-Art-Künstlers James Rizzi (1950-2011) werden an diesem Sonntag in einer evangelischen Kirche in Essen eingeweiht. Er hatte sie eigens für die beiden Seitenschiffe der Kreuzeskirche in der Innenstadt entworfen. Nach Angaben des Kirchenkreises Essen sind es weltweit die einzigen, die nach Vorlagen von Rizzi gestaltet wurden. Die Fenster sind etwa fünf Meter breit und sieben Meter hoch. Zentrale Figur ist jeweils Christus, umgeben von Engeln. In einem Fenster sind zahlreiche fröhliche Menschen zu sehen. Hergestellt wurden die Fenster im Derix Glaskunststudio im hessischen Taunusstein, das auch das Richter-Fenster im Kölner Dom fertigte.

James Rizzi gilt neben Andy Warhol (1928-1987) als einer der bedeutendsten Vertreter der Kunstrichtung Pop Art.

