Jahrestag Germanwings-Absturz: Trauern am Unglücksort

Le Vernet/Haltern. Der Absturz der Germanwings-Maschine mit 150 Toten jährt sich an diesem Freitag zum zweiten Mal. Die Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa hat wie im Vorjahr ein Angehörigentreffen in Le Vernet in der Nähe der Absturzstelle in den südfranzösischen Alpen organisiert. Am 24. März soll es dort eine Gedenkfeier geben, in dessen Rahmen ein künstlerisch gestaltetes «Gedenkelement» enthüllt werden soll. Es soll im Sommer an der eigentlichen Absturzstelle aufgestellt werden. Die «Bild am Sonntag» hatte zuvor über das Objekt berichtet.

Nach Überzeugung der französischen Ermittler hatte der Copilot die Maschine am 24. März 2015 auf einem Linienflug von Barcelona nach Düsseldorf absichtlich gegen einen Berg gesteuert. Alle Insassen starben. Unter den Toten waren auch 16 Schüler und zwei Lehrerinnen aus dem westfälischen Haltern. Am Freitag ist auch dort eine Gedenkfeier geplant. Vorgesehen sind dabei fünf Schweigeminuten sowie das Geläut aller Trauerglocken in der Stadt.

dpa