Jahnschüler holen Titel

Die Jahnschule hat ihren Titel verteidigt. Auch in diesem Jahr sind die Grundschüler der Oberadener Schule Stadtmeister geworden. Im Finale haben sie sich gegen die Freiherr-von-Ketteler-Schule durchgesetzt und haben 2:0 gewonnen. Insgesamt haben bei den Stadtmeisterschaften sieben Grundschulen teilgenommen. Die einzelnen Spiele in der Friedrichsberg-Sporthalle dauerten jeweils zehn Minuten.

Bis ins Halbfinale haben es die Fußballmannschaften der Schillerschule, der Gerhart-Hauptmann-Schule, der Freiherr-von-Ketteler-Schule und der Jahnschule geschafftt. Auf Platz drei landete am Ende des Turniers die Gerhart-Hauptmann-Schule.

Die Schulen schickten jeweils die besten Fußballer zu dem Turnier. Egal, in welcher Klasse diese sind. Die Jahnschule tritt nun am 31. Mai gegen die besten Mannschaften aus dem Kreis an.

Die nächsten Stadtmeisterschaften der Grundschulen sind am 16. März. Dann treten die besten Schwimmer im Bergkamener Hallenbad an der Lessingstraße gegeneinander an.