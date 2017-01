«Jagd & Hund» beginnt in Dortmund

Dortmund. Europas größte Jagdmesse «Jagd & Hund» hat am Dienstag in den Dortmunder Westfalenhallen die Tore für Besucher geöffnet. Sechs Tage lang präsentieren sich dort Jäger, Naturschützer und Angler, es werden Jagdhunde und Greifvögel gezeigt. Laut Veranstalter sind rund 800 Aussteller aus dem In- und Ausland vertreten. Neben neuen Produkten wie Büchsen und Zieloptiken, finden auch Modenschauen statt und Geländewagen werden vorgeführt. Außerdem sind digitale Errungenschaften ein Thema der diesjährigen Messe. Darunter sind eine Jagdapp oder Ferngläser, die auf das Smartphone aufgesetzt werden können.

Ein Höhepunkt ist die Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer, die am Freitag stattfindet. 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Auch Jagdhunde zeigen ihr Können. 1300 Rassehunde werden bei einer Schau ihre Leistung zeigen. Parallel zu der Jagdmesse findet die Messe «Fisch & Angel» statt. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit bis zu 80 000 Besuchern.

dpa/lnw