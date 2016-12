Jäger schießt auf Anwohner

Ein Jäger hat einem Mann aus Hemmerde einen Schrecken eingejagt. Er schoss in Richtung des Mannes, der im Garten eines Hauses neben dem Jagdrevier stand. Über dem Kopf dieses Anwohners prasselten die Schrotkörner der Flinte aufs Dach. Vermutlich war keine Absicht dabei. Der Jäger hatte auf einen Vogel geschossen und dabei nicht darauf geachtet, dass dahinter ein Haus ist.

Eigentlich ist es Jägern verboten, in die Richtung von Wohngebieten zu schießen. Vielleicht war dieser Schuss gar nicht so gefährlich: Die Schrotpatronen sind auf kurze Entfernungen tödlich, verlieren aber schnell an Schwung. Und: Wenn der Jäger auf einen Vogel geschossen hat, ging der Schuss erst einmal nach oben. Vermutlich war es nur noch die Energie des Absturzes, mit dem die Schrotkugeln aus dem Himmel auf das Dach des Beschossenen geprasselt ist. Das war für ihn allerdings nicht zu erkennen: Wer sieht, dass aus der Ferne ein Schuss in seine Richtung abgegeben wird, und dann einen Einschlag in der Nähe hört, der fühlt sich natürlich bedroht. Deswegen bekommt der Jäger nun auch Ärger. Die Polizei ermittelt, und auch die Behörde, die das Jagdwesen behandelt, bekommt den Fall auf den Tisch.