Jackie Chan bekommt Oscar für Lebenswerk

Los Angeles.

Der Schauspieler Jackie Chan erhält einen Oscar für sein Lebenswerk. Das teilte die Academy mit. Chan steht seit seinem achten Lebensjahr vor der Kamera und wirkte in mehr als 150 Filmen mit. Außer dem Actionstar geht der sogenannte Govenors Award in diesem Jahr an Cutterin Anne V. Coates, Casting-Direktorin Lynn Stalmaster und den Dokumentarfilmer Frederick Wiseman. Der Ehrenpreis sei für Menschen wie diese vier gemacht, begründete Academy-Präsidentin Cheryl Boone Isaacs die Entscheidung der Jury. Die Preisträger seien «wahre Pioniere und Legenden in ihrer Zunft».

dpa