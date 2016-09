Islamist Lau als mutmaßlicher Terrorhelfer vor Gericht

Düsseldorf.

Düsseldorf. Seit neun Monaten sitzt der bundesweit bekannte Islamist Sven Lau in Untersuchungshaft. An diesem Dienstag startet der Terrorprozess gegen ihn in Düsseldorf. Hat Lau Terroristen unterstützt, oder ist er gar selbst einer?

Der bundesweit bekannte Islamist Sven Lau steht ab heute in Düsseldorf vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft hat den 35-Jährigen wegen Unterstützung einer islamistischen Terrormiliz in Syrien angeklagt. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat bereits den Hinweis erteilt, dass Lau sogar selbst als Terrorist verurteilt werden könnte. Lau gilt auch als Initiator der «Scharia-Polizei» in Wuppertal. Seit neun Monaten sitzt er in Untersuchungshaft. Der Prozess findet im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts statt.

