Islam-Unterricht und Ditib: Keine «Kündigung auf Verdacht»

Düsseldorf. In der Debatte um eine Mitsprache des Islam-Verbands Ditib beim Islamischen Religionsunterricht hat Schulministerin Sylvia Löhrmann eine «Kündigung auf Verdacht» abgelehnt. «Ein solches Vorgehen wäre nicht gesetzeskonform», sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags. Sie könne Mitglieder des Beirats für den Islam-Unterricht nicht «nach Belieben und auf Verdacht auswechseln», wie das einige politische Akteure forderten. Im achtköpfigen Beirat sitzt ein Vertreter der umstrittenen Ditib, der größten islamischen Dachorganisation in Deutschland.

Kritiker sehen den Verband als verlängerten Arm Ankaras und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und halten seine Mitwirkung an dem bekenntnisorientierten Religionsunterricht für bedenklich.

