Isabella Levina Lueen gewinnt ESC-Vorentscheid

Köln. Isabella Levina Lueen hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2017 in Kiew gewonnen. Im Finale der ARD-Show «Unser Song 2017» setzte sich die 25-Jährige am Abend in Köln mit ihrer Interpretation des Liedes «Perfect Life» beim Zuschauervoting durch und soll damit nun auch am 13. Mai in der Ukraine an den Start gehen. Der Song war speziell für den ESC komponiert worden. Schon vor der letzten Runde schüttelte Levina, wie sie alle nennen, ihre gesamte Konkurrenz ab. Das Publikum musste nur noch entscheiden, mit welchem Song sie Deutschland vertreten soll. dpa