Internet-Betrug: Festnahmen nach bundesweiter Durchsuchung

Frankfurt/Main. Ermittler der Bundespolizei in Frankfurt haben mit rund 100 Beamten Wohnungen in Ingolstadt, Mönchengladbach, Bremen und Rastatt durchsucht. Dabei wurden am Dienstag zwei Studenten im Alter von 21 und 19 Jahren festgenommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Die Aktion habe sich gegen insgesamt vier Beschuldigte gerichtet, gegen die die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen gewerbsmäßigen Betrugs im Internet ermittelt.

Die Männer sollen über die Internetportale der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr Online-Buchungen durchgeführt haben und mit «missbräuchlich verwendeten Kreditkartennummern» bezahlt haben. Wie die vier Verdächtigen an die Informationen der Kreditkarten gelangt waren, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die mutmaßlichen Betrüger sollen außerdem in Online-Kaufhäusern unter anderem hochwertige Uhren und Kleidung bestellt haben, ohne nach Erhalt dafür zu bezahlen. Der Gesamtschaden für Buchungen und Waren werde auf etwa 26 500 Euro geschätzt. Ein Teil der Beute sei sichergestellt worden. Auch Notebooks und Mobiltelefone wurden beschlagnahmt.

Bereits im vergangenen Jahr war die Frankfurter Bundespolizei auf einen Reisenden gestoßen, dessen Online-Ticket auf die mutmaßliche Betrügergruppe zurückging. Daher übernahm sie nun auch die Durchsuchungen.

