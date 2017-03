Innenminister als Zeuge im Amri-Untersuchungsausschuss

Düsseldorf. Haben die Behörden Fehler im Umgang mit dem islamistischen Terroristen Anis Amri gemacht? Im Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags wird dazu nun der Bundesinnenminister als Zeuge vernommen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) soll heute als Zeuge im Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags zum Terrorfall Anis Amri aussagen. Der Ausschuss prüft, wie der Tunesier den Terroranschlag in Berlin mit zwölf Toten verüben konnte, obwohl er von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestuft und beobachtet worden war.

Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert und zwölf Menschen getötet. Die Terrormiliz «Islamischer Staat» hatte sich zu dem Terroranschlag bekannt und Amri als ihren Soldaten bezeichnet. Der war in Deutschland bereits Monate vor der Tat als islamistischer Gefährder eingestuft und beobachtet worden.

dpa/lnw