Inflation in Deutschland im August unverändert bei 0,4 Prozent

Wiesbaden.

Wiesbaden.

Gesunkene Energiepreise halten die Inflation in Deutschland auf niedrigem Niveau. Im August lagen die Verbraucherpreise wie schon im Juli gerade einmal um 0,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Damit gab es nach drei Monaten in Folge mit steigenden Inflationsraten keinen weiteren Sprung nach oben, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bestätigte. Von Juli auf August 2016 gab es keine Veränderungen. Für Energie müssen Verbraucher nach wie vor erheblich weniger zahlen als vor Jahresfrist. Im August waren vor allem Heizöl und Kraftstoffe günstiger als ein Jahr zuvor.

dpa