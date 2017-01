In den Ferien nach Schweden

In den Sommerferien 14 Tage nach Schweden fahren? Dieser Reisetraum könnte für viele 14- bis 16-jährigen Jugendlichen vom 11. bis 27. August in Erfüllung gehen. Dann bietet die Evangelische Jugend Kamen nämlich eine zweiwöchige Ferienfreizeit ins Land der Elche und Seen an. Konkretes Ziel der Jugendgruppe wird das Haus Berga Gard im mittelschwedischen Värmland sein. Das Haus, das zur Ortschaft Lysvik nördlich des Vänern-Sees gehört, liegt unmittelbar an einem großen See und hat auf dem Grundstück eine eigene Badestelle sowie eigene Kanus. Zum Freizeitprogramm gehören daher schwimmen, paddeln, entspannen und viele tolle weitere Angebote, verspricht Jugendreferent Jörg Brand. Die Fahrtkosten betragen 495 Euro pro Person, noch gibt es freie Plätze. Ermäßigungen sind wie immer auf Anfrage möglich. Weitere Informationen gibt es bei Jörg Brand oder unter www.ev-jugend-kamen.de/freizeitenHier geht es zur Seite der evangelischen Jugend.