In NRW gehen die Lichter aus: «Earth Hour»

Köln. Mehr als 70 Städte und Gemeinden wollen in Nordrhein-Westfalen heute (20.30 Uhr) bei der «Earth Hour» für eine Stunde das Licht ausknipsen - mehr als je zuvor. Sie nehmen an der weltweiten Klimaschutzaktion der Umweltschutzorganisation WWF teil und lassen bedeutende Gebäude in Dunkelheit versinken.

Der WWF will mit der «Earth Hour» (Stunde der Erde) die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Schutz des Klimas und damit auch von Tierarten lenken. Noch sei Zeit, um den Klimawandel zu stoppen, appelliert die Organisation. Auch Privatleute sind aufgerufen mitzumachen.

Aus Nordrhein-Westfalen kommt damit nach Angaben des Veranstalters von Freitag knapp ein Viertel der über 300 Kommunen, die sich bundesweit an der «Earth Hour» beteiligen. Damit liegt das bevölkerungsstärkste Bundesland noch knapp hinter Baden-Württemberg auf Platz zwei.

