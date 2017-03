In Lastwagen gekracht: Fahrer stirbt auf Autobahn

Hammersbach/Offenbach. Auf der Autobahn 45 bei Hanau ist am Freitag ein Autofahrer in den Tod gerast. Der 36-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei in Offenbach nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auf. Dabei verkeilte sich sein Wagen bis zur Hälfte unter dem Sattelzug und wurde 200 Meter mitgeschleift. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro.

Während der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischen Hammersbach (Main-Kinzig-Kreis) und Altenstadt (Wetteraukreis) für mehrere Stunden gesperrt. Warum der 36-Jährige auf den Lastwagen auffuhr, war zunächst unklar. Eine Untersuchung soll nun klären, ob der Mann Alkohol oder Drogen im Blut hatte.

dpa/lhe