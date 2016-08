Immer mehr NRW-Betriebe wollen auf Ökolandbau umstellen

Warstein.

In NRW wollen immer mehr Betriebe auf Ökolandbau umstellen. Die Nachfrage nordrhein-westfälischer Betriebe nach einer Umstellungsförderung sei derzeit deutlich höher als in den Vorjahren, berichtete der Parlamentarische Staatssekretär im Umwelt- und Landwirtschaftsministerium Horst Becker (Grüne) zum Start der Aktionstage Ökolandbau am Sonntag in Warstein. Bis zum 11. September sollen in NRW über 200 Einzelveranstaltungen für den Ökolandbau werben. Zahlreiche Bio-Bauernhöfe und Bio-Gärtnerien wollen dabei ihre Hoftore für interessierte Besucher öffnen.

dpa/lnw