Imame wehren sich gegen Kündigung: Klage gegen Ditib

Köln. Mehrere türkische Imame wehren sich vor dem Arbeitsgericht in Köln gegen ihre Entlassung durch den türkischen Staat. Wie die «Welt am Sonntag» berichtet, sind zwei Kündigungsschutzklagen anhängig. Nach Angaben eines Gerichtssprechers ist für März eine mündliche Verhandlung geplant. Nach Informationen der Zeitung, richten sich die Klagen gegen die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib). Nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei im Sommer 2016 waren zahlreiche Imame aufgefordert worden, in die Türkei zurückzukehren, nachdem ihnen gekündigt wurde. Gegenüber der «Welt am Sonntag» gab sich der Verband gelassen, da kein Arbeitsverhältnis zwischen Klägern und Ditib bestanden habe. dpa