Im eigenen Haus verletzter Mann noch in kritischem Zustand

Mülheim. Der in seinem Haus in Mülheim durch einen oder mehrere Unbekannte schwer verletzte 37-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr. Sein Zustand sei weiterhin kritisch, sagte ein Sprecher der Polizei Essen am Samstag. Der Familienvater war am frühen Freitagmorgen in seinem Wohnzimmer vermutlich von Einbrechern attackiert worden. Er hatte nach verdächtigen Geräuschen im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte nach dem Rechten gesehen, als seine Frau Geschrei und Gepolter hörte. Als sie von ihm keine Antwort erhielt, rief sie die Polizei und blieb mit ihren beiden Kleinkindern im Schlafzimmer. Beamte fanden den Mann wenig später blutüberströmt im Wohnzimmer.

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und ermittelt wegen versuchter Tötung. «Die Spurenlage deutet auf einen möglicherweise misslungenen Einbruch hin», sagte der Sprecher. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

dpa/lnw