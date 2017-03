Im Wahn erstochen: 46-Jährige angeblich ohne Erinnerung

Münster. Nach einem tödlichen Beziehungsdrama in Münster hat am Freitag der Prozess gegen eine psychisch kranke Frau begonnen. Die 46-Jährige soll ihren Partner im vergangenen August im Wahn erstochen haben. Tatwaffen waren unter anderem eine Schere und ein Messer. Der 52-Jährige war noch am Tatort gestorben. Zum Prozessauftakt vor dem Schwurgericht Münster hat die gelernte Köchin erklärt, dass sie keine Erinnerung an die Tat habe. Die Staatsanwaltschaft geht von völliger Schuldunfähigkeit aus. Im Prozess geht es deshalb auch nicht um Bestrafung, sondern um die unbefristete Unterbringung der Frau in der geschlossenen Psychiatrie. dpa/lnw